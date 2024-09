Contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri durante la rievocazione storica “II Barbarossa”: un minorenne arrestato e un maggiorenne denunciato

Medicina (BO): I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato e deferito in stato di libertà alle rispettive Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Bologna, un minorenne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine e un 24enne, straniero, incensurato, entrambi accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

È successo nel pomeriggio di sabato quando i Carabinieri di via A. Saffi, impiegati nell’ambito di un servizio per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in occasione della rievocazione storica della manifestazione locale denominata “Il Barbarossa”, hanno fermato i due ragazzi per un controllo di routine. Con un gesto repentino, il minorenne ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo per terra, poi prontamente recuperato dai militari. Al suo interno il minorenne aveva occultato 3.5 grammi di hashish; perquisito, lo stesso è stato trovato in possesso di una somma in denaro contante di vario taglio pari a 460euro. Nella disponibilità del 24enne, invece, i Carabinieri hanno recuperato una dose di hashish. Le operazioni di perquisizione sono continuate con il rinvenimento di: 2 panetti di hashish del peso complessivo pari a 65 grammi circa, alcuni bilancini di precisione, pochi grammi di cocaina e tre coltelli intrisi di sostanza stupefacente, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Durante l’intera attività dei Carabinieri, il minorenne ha continuato a ricevere inequivocabili richieste di sostanza stupefacente, espressa in grammi, da parte di diversi “clienti”. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati; il minorenne è stato arrestato e il maggiorenne denunciato. Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia ha convalidato l’arresto e sottoposto il minore alla misura cautelare della permanenza in casa.