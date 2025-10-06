Contrasto allo spaccio di droga e ai furti: i Carabinieri novesi denunciano tre persone

Novi Ligure – Servizi straordinari dei Carabinieri della locale Compagnia per il controllo dei territori di Serravalle Scrivia e Novi Ligure. In aggiunta alle pattuglie in ordinario servizio preventivo, sono stati intensificati i controlli nelle aree sensibili interessate da recenti episodi criminosi per ripristinare la sicurezza e la sua percezione, con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo giunti in rinforzo da Torino.

Particolare attenzione è stata posta ai reati contro il patrimonio e in materia di droga. Le singole squadre, formate da dodici Carabinieri, hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie cittadine, controllando numerosi utenti della strada e sorprendendo un uomo alla guida in possesso di dieci grammi di hashish per uso personale. Il conducente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore e si è visto ritirare la patente di guida.

Parimenti sono stati effettuati controlli nei centri storici, dove è stata fermata una donna in stato di alterazione psicofisica che si aggirava per la città impugnando un coltello.

Nelle aree di passaggio del villaggio commerciale di Serravalle, i Carabinieri hanno individuato e denunciato un ladro di carrelli della spesa, destinati all’illecita demolizione per ricavarne materiali ferrosi.

Fra le oltre cento persone identificate e controllate, anche un irregolare sul territorio nazionale, privo di titoli per la permanenza.