Contrasto della violenza contro persone LGBTQIA+. Bando Connecting Spheres Scadenza ravvicinata

Un progetto che rientra nel programma CERV – Cittadini, uguaglianza, diritti e valori dell’Unione Europea e potrà contare su un budget di 1 milione di euro. ‘Connecting Spheres: strengthening CSOs and networks to protect GBV survivors in all their diversity è promosso dalla Fondazione Giacomo Brodolini, OXFAM Italia e OXFAM Italia Intercultura.

Scopo dell’iniziativa è rafforzare le associazioni per i diritti umani, le associazioni LGBTQIA+, i centri antiviolenza, i centri anti-tratta, le associazioni per i diritti dei minori e altre Organizzazioni della Società Civile presenti e attive sul territorio che si battono contro le disuguaglianze e le violenze a carico delle persone LGBTQIA+ in Italia. Al centro interventi per prevenire e reagire in modo efficace alla violenza di genere e contribuire alla costruzione di una società più equa in cui le persone LGBTQIA+ vivano libere dalla violenza in tutti gli ambiti della vita. Si terrà conto delle esigenze specifiche di persone migranti e rifugiate, donne trans, ragazze, giovani, disabili e di coloro che vivono in aree remote e periferiche.

Le linee d’intervento sono:

rafforzamento dei servizi di supporto e di riferimento e del sistema di segnalazione per le persone LGBTQIA+ vittime/sopravvissute o a rischio di violenza di genere.

Trasformazione delle norme sociali che perpetuano la violenza di genere e sradicamento degli stereotipi di genere.

Rafforzamento dello sviluppo e implementazione di legislazione e politiche nazionali e internazionali in materia di violenza di genere (influenza e advocacy).

Il bando è rivolto alle piccole e medie Osc con esperienza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e nella sensibilizzazione sui diritti LGBTQIA+. Devono essere legalmente costituite da almeno 2 anni al momento della presentazione della proposta ed essere Enti del Terzo Settore (ETS).

Il termine per l’invio dei progetti è il 31 maggio 2025 (seconda scadenza). Clicca qui per consultare il bando completo e scaricare i form.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani