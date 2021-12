Contrasto occupazioni abusive, Papiro (M5S): “pene più severe e tempi rapidi per rientrare nel proprio alloggio dopo uno spoglio violento e clandestino”

La proposta di legge della deputata Orlandina per tutelare i proprietari fragili, arriverà presto in Commissione Giustizia.

Roma “ Tutti hanno seguito con apprensione l’incredibile storia di un pensionato 86enne, che al suo ritorno dall’ospedale si è ritrovato la casa occupata, senza possibilità di potervi più accedere. Purtroppo, I casi di occupazione abusiva di alloggi, specie quelli che coinvolgono proprietari ‘fragili’, sono sempre più diffusi e occorre lavorare per contrastare questi fenomeni di illegalità.

Ecco perché ho presentato, con la collaborazione della commissione giustizia, una proposta di legge che punta, da un lato ad introdurre un nuovo specifico reato, e dall’altro a modificare il codice civile per rendere più rapide le procedure di recupero da parte dei legittimi proprietari che abbiano subito uno spoglio violento o clandestino”.

E’ quanto affermato, in una nota, da Antonella Papiro, deputata del Movimento 5 Stelle e prima firmataria della proposta di legge.

“Il nostro intervento è pensato soprattutto per offrire una maggiore tutela a persone anziane e disabili, e riguarda immobili che i proprietari o gli assegnatari abbiano adibito a propria abitazione principale.

Con l’introduzione del nuovo articolo del codice penale, prevediamo di punire con la reclusione da 2 a 4 anni le occupazioni violente o clandestine di alloggi, e inseriamo una aggravante per i casi in cui l’occupante prenda possesso dell’abitazione di una persona ‘fragile’. In questo caso, la magistratura può procedere d’ufficio, senza bisogno della querela da parte del proprietario. Si tratta di una norma pensata per proteggere quei soggetti in difficoltà che, di fronte alle minacce e alle intimidazioni degli occupanti abusivi, rischiano di non poter tornare in possesso del loro unico alloggio”, conclude la Papiro.

