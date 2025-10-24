Contributi per l’acquisto di libri con la Carta della Cultura Scambio, Accademico, Scadenza Ravvicinata
C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per richiedere la Carta della Cultura, strumento digitale pensato dal Ministero della Cultura (MiC) e sviluppato insieme al Centro per il libro e la lettura per contrastare la povertà educativa e culturale.
E’ previsto infatti un contributo per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali (a condizione che siano dotati di codice ISBN), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata. Sarà a disposizione dei nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15 mila euro.
La carta, una sola per nucleo familiare, ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024: le graduatorie – una per ogni singola annualità – saranno redatte in base all’ISEE dell’anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente (dall’ISEE più basso al più alto) e all’ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi.
L’esito della richiesta sarà notificato tramite l’App IO e i/le beneficiari/e potranno usare la carta dalla sezione Portafoglio dell’app entro 12 mesi dal giorno del rilascio. Clicca qui per tutti i dettagli-
Com. Stam. + foto Informa Giovani