Contro ogni discriminazione. Bando Cerv 2025 Equal Scadenza ravvicinata

E’stato pubblicato il nuovo bando per la promozione dell’uguaglianza e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di discriminazione.

Il bando Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) rientra nell’ambito del Programma di lavoro 2023-2025 e sarà gestito dalla Commissione europea, Direzione generale Giustizia e consumatori per le priorità 1, 4, 5 e 6 e dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura per le priorità 2 e 3.

Il programma CERV 2025 EQUAL mira a sostenere e sviluppare società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive fondate sullo Stato di diritto finanziando progetti nazionali o transnazionali. Queste le priorità:

combattere la discriminazione, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, tra cui l’antiziganismo e il razzismo verso persone di colore e di origine asiatica.

Combattere l’antisemitismo.

Combattere l’odio anti-musulmano.

Promuovere la gestione della diversità e l’inclusione sul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e promuovere l’uguaglianza LGBTIQ.

Sostenere le autorità pubbliche nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, la LGBTIQ fobia e tutte le altre forme di intolleranza, inclusa la discriminazione intersezionale.

Possono aderire persone giuridiche, pubbliche e private, organizzazioni della società civile, autorità locali, enti di ricerca, università, scuole e altri organismi non-profit degli Stati UE (compreso PTOM) e Paesi non UE associati al programma CERV.

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno due soggetti (il coordinatore di progetto ed almeno 1 partner). Il contributo UE potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili.

Il termine fissato per l’invio è il 23 ottobre 2025. Clicca qui per leggere il bando (pagina in inglese)

