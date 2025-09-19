Controlli a largo raggio dei Carabinieri: due denunciati e un segnalato alla Prefettura

Novi Ligure – Controlli straordinari dei Carabinieri della locale Compagnia in città e nelle periferie. Le pattuglie dei quotidiani servizi preventivi sono state implementate con l’impiego di personale in borghese e della Stazione Mobile, potenziando un dispositivo che, nella giornata di ieri, ha eseguito controlli nelle zone nevralgiche.

La Stazione Mobile del Comando Provinciale di Alessandria, collocata nei luoghi di maggiore affluenza del centro storico, ha permesso ai Carabinieri novesi di creare un punto d’incontro con i cittadini, attratti dal nuovo e insolito veicolo in dotazione all’Arma, per la prima volta impiegato in città, dove hanno potuto soddisfare curiosità, chiedere informazioni e fare segnalazioni.

Le altre pattuglie impegnate nei servizi preventivi hanno eseguito attività a tutela del decoro e controlli agli esercizi pubblici, finalizzati alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori. Nella circostanza, un 30enne è stato sorpreso a fare uso di cocaina e per questo segnalato alla Prefettura.

Non ultima, l’attività di controllo alla circolazione stradale sulle principali arterie, con la denuncia di un conducente per guida in stato di ebbrezza.

I numerosi controlli alle persone hanno inoltre consentito di individuare e denunciare un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale.