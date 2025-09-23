Controlli a Milano Centrale: due arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino italiano albanese di 45 anni, in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria e un cittadino marocchino di 43 anni per furto aggravato.

Venerdì mattina, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno arrestato il 45enne in quanto a seguito di controllo è risultato avere un ordine di carcerazione di due anni emesso dal Tribunale di Teramo, dopo che per lo stesso reato nel mese di aprile, era stato condotto presso il CPR di Brindisi per il successivo rimpatrio, per poi rientrare in Italia prima dei due anni.

Venerdì sera, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio antiborseggio all’interno della stazione di Milano Centrale, hanno notato un uomo in Piazza IV Novembre, presso la banchina riservata agli autobus dell’aeroporto Malpensa che, con fare sospetto, si è avvicinato ad un viaggiatore e si è impossessato del trolley per poi scappare via.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno prontamente bloccato il 43enne e restituito al turista quanto sottratto.