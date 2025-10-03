Controlli a Milano Centrale: ricercato arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino tunisino di 40 anni, in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria.

Mercoledì pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno arrestato il 40enne in quanto a seguito di controllo è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dovendo scontare la pena prevista di due anni e sei mesi di reclusione, nonché provvedere al pagamento della pena pecuniaria di 8.000 euro, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale San Vittore.