Controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale a Carini e Villagrazia di Carini

I Carabinieri della Compagnia di Carini, in sinergia con personale della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e della Polizia Municipale di Carini, hanno effettuato un’attività di controllo mirata al contrasto degli illeciti connessi al Codice della Strada.

I militari impiegati, unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile, durante le attività hanno controllato 56 persone e 49 veicoli, procedendo alla contestazione di 17 violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di oltre 15.000,00 euro, 6 sequestri amministrativi e 15 punti decurtati.

Tra le sanzioni elevate ne emergono 3 per guida senza patente, di cui una con recidiva che ha condotto al deferimento in stato di libertà di un 19enne carinese sorpreso alla guida di un motociclo senza il previsto titolo di guida, e due per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida.

Ambito medesimo servizio, la Polizia Municipale ha sottoposto a sequestro amministrativo, per le successive verifiche due motorini elettrici, per valutare con il personale tecnico preposto le caratteristiche specifiche dei mezzi in questione, che all’atto del controllo sono risultati avere una potenza superiore a quella prevista.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni, in particolare per il “Ferragosto” e nelle settimane a venire, con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, il degrado urbano e il rispetto del Codice della Strada, che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, oltre che sulla sicurezza stradale in un territorio falcidiato dai sinistri, che in particolare nell’ultimo periodo hanno portato anche al coinvolgimento di feriti gravi.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.