Controlli dei Carabinieri, 6 persone denunciate tre delle quali per spaccio di droghe ed una trovata ubriaca alla guida

In concomitanza con la festività di capodanno, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza con la predisposizione di servizi, attuati anche nelle ore serali e notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 60 veicoli e più di 100 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada anche percondotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria rispettivamente per guida senza patente perché mai conseguita e guida senza patente con recidiva nel biennio. Nell’ambito dei controlli effettuati in relazione alle nuove norme del Codice della Strada, finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza, accertata con l’utilizzo dell’etilometro.

All’esito di predisposti servizi antidroga nelle zone di spaccio, in tre distinti controlli, tre persone di età compresa tra i 19 ed i 42 anni sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di oltre 25 grammi di marijuana. Inoltre due giovani sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana detenuta per uso personale.Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.