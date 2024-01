Controlli dei Carabinieri, 8 persone denunciate e 3 segnalate quali assuntrici di droghe. Elevate diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada e sequestrati 29 petardi di fabbricazione artigianale

Nei giorni scorsi, in concomitanza con le festività di fine anno, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza e, in particolare, nelle aree di maggiore assembramento del centro Taorminese e di Giardini Naxos. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e di quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno controllato 59 veicoli e più di 90 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada tra cui il l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo che, a seguito di un incidente stradale autonomo, è risultato positivo all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti ed all’esame alcolemico. Inoltre 3 individui, tutti di Catania, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli e di una centralina di un’autovettura, di cui non hanno saputo fornire giustificazioni circa la provenienza. Un giovane, noto alle Forze dell’Ordine, è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento. Nel prosieguo dei controlli sono stati altresì deferiti due uomini, anch’essi già noti alle Forze dell’Ordine, di cui uno per evasione dagli arresti domiciliari, perché trovato all’esterno dell’abitazione senza legittimo motivo e l’altro per inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in quanto sorpreso in un luogo diverso dal comune di residenza.

Nel corso di predisposti servizi antidroga, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di droghe. I tre, fermati e perquisiti dai Carabinieri, sono stati trovati con indosso dosi di marijuana e cocaina, detenute per uso personale, che sono statesequestrate ed inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

Il giorno di Capodanno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati, i militari hanno altresì denunciato, per fabbricazione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente, un 38enne di Savoca, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso, nella sua abitazione, di 29 artifizi pirotecnici illegalmente detenuti, di fabbricazione artigianale e, quindi, potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone.