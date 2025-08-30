Controlli dei Carabinieri. Denunciati due uomini

Pontinia (LT): Nel corso della serata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Pontinia (LT), hanno deferito, in stato di libertà, due uomini di 45 e 50 anni, residenti nella provincia pontina, per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare l’uso di sostante stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo gli indagati a bordo di autovetture a loro in uso, la cui conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire rispettivamente nella loro disponibilità, due involucri in cellophane di circa 7 e 1 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Ritenendo che ne ricossero i presupposti, i militari dell’Arma hanno deciso di sottoporre agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti i predetti che, però, si rifiutavano.

Inoltre, i Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare estesa nell’ abitazione del 50enne hanno rinvenuto 4 fucili, una pistola e circa 250 cartucce, il tutto posto a sequestro, che seppur regolarmente detenute erano custodite in un luogo diverso da quello indicato in denuncia, pertanto l’uomo è stato altresì deferito all’ Autorità Giudiziaria, per il reato di omessa denuncia del cambio del luogo di detenzione delle armi.

Gli indagati sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanza stupefacente, procedendo anche al ritiro delle patenti di guida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.