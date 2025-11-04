Controlli dei Carabinieri. Denunciati una donna e due uomini per guida in stato di ebbrezza alcolica

Latina (LT) – Nel corso della nottata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina (LT) hanno deferito, in stato di libertà, due uomini e una donna, di età compresa tra 20 e 33 anni, tutti residenti nella provincia di Latina, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno sottoposto i tre automobilisti ad accertamenti alcolemici, i cui esiti hanno evidenziato tassi di alcolemia superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Nel corso delle verifiche svolte dai Carabinieri è emerso, inoltre, che uno di loro si fosse messo alla guida del proprio veicolo nonostante gli fosse stata sospesa la patente di guida.

Al termine delle operazioni, i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro amministrativo di un’autovettura, al fermo amministrativo di un altro veicolo, e al ritiro delle patenti di guida dei soggetti sanzionati.

L’attività rientra nei controlli mirati alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale nel territorio pontino. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.