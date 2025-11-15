Controlli dei Carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro per il contrasto al lavoro nero e all’impiego di manodopera irregolare

Bronte (CT): Il contrasto all’illegalità in tutte le sue forme è un impegno che l’Arma, oltre che con il controllo del territorio e il pronto intervento, porta avanti con reparti specializzati come i Nuclei Ispettorato del Lavoro, istituiti a livello provinciale.

Al riguardo, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul fenomeno dell’impiego di manodopera senza regolare contratto di assunzione, la Compagnia Carabinieri di Randazzo di concerto con personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, all’interno del quale opera il NIL dei Carabinieri, ha effettuato alcune attività ispettive nel comune di Bronte.

Nel territorio del predetto comune è stata controllata, tra le altre, una ditta il cui titolare, un 51enne di Bronte si è reso responsabile e quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per omessa sorveglianza sanitaria in favore dei lavoratori dipendenti, ossia quell’insieme di protocolli medici necessari a tutelare la salute e, quindi, la sicurezza del lavoratore, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Analoghe attività sono state effettuate presso un’altra ditta con sede a Bronte il cui titolare, un 48enne di Bronte ha omesso la formazione dei dipendenti sui rischi connessi all’attività lavorativa volta.

L’attività imprenditoriale del 48enne, che è stato denunciato, inoltre, è stata sospesa per la presenza, al momento dell’accesso ispettivo, di due lavoratori entrambi impiegati “in nero”.

Al termine dei controlli quattro aziende su 5 sono risultate irregolari mentre dalle verifiche sulla posizione degli 11 lavoratori è emerso che 7 erano impiegati “in nero”.

Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 20.050 euro ed elevate ammende per 7.184 euro.

Questa attività di controllo ha permesso di recuperare contributi INPS/INAIL, non versati, pari a 8.000 €.

Tutti i datori di lavoro, per i quali è stato accertato l’impiego di manodopera “in nero” sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro.