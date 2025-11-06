“Controlli dei Carabinieri in un cantiere edile di Tortorici. Denunciato il titolare e comminate ammende per oltre 16.000 euro”

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a prevenire e reprimere le violazioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché connesse con il fenomeno del “lavoro nero”, proseguono i controlli dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di Messina e condotti insieme ai militari del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro.

In particolare, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno eseguito delle verifiche in un cantiere edile di Tortorici, ove sono state rilevate alcune irregolarità, tra cui la mancata adozione di protezioni finalizzate a evitare cadute dall’alto ed eventuali intralci alla viabilità del cantiere.

In ragione delle predette violazioni, il titolare dell’impresa è stato deferito all’Autorità giudiziaria, venendo sanzionato anche con ammende per oltre 16.000 euro.

La campagna di controlli condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di mantenere innanzitutto costante l’azione preventiva a beneficio della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.