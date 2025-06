Controlli dei CC. 10 denunce, 10 giovani segnalati quali assuntori di droghe e 3 per guida in stato di ubriachezza. Scoperto 1 allaccio elettrico abusivo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato, in particolare, la zona jonica del capoluogo peloritano.

Il servizio è stato attuato con pattugliamenti e posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato più di 80 veicoli ed oltre 70 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, quattro persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per rifiuto dell’accertamento per la verifica della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e un’altra per guida con patente revocata con recidiva nel biennio. Sul conto di altri tre soggetti, i militari hanno proceduto a contravvenzionarli, segnalandoli alla Prefettura per guida sotto l’effetto di alcol, essendo risultati con tassi alcolemici inferiori ai limiti per cui scatta la denuncia penale.

Inoltre, a seguito dei controlli effettuati, i Carabinieri hanno denunciato – a vario titolo – quattro persone rispettivamente per evasione dagli arresti domiciliari e per porto di coltelli di genere vietato e oggetti atti ad offendere. Un’altra persona, invece, è stata denunciata per furto aggravato di energia elettrica. I militari dell’Arma, con il supporto di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica, hanno effettuato verifiche su alcuni contatori in diverse abitazioni, riscontrando un allaccio abusivo che è stato creato ad hoc, a mezzo bypass, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica, per il fabbisogno della propria abitazione.

Nell’ambito dell’attività antidroga, dieci giovani di età compresa tra i 19 e 37 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish e ecstasy, detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.