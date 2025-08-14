Controlli dei CC. 3 denunce per guida in stato di alterazione psicofisica e 6 persone segnalati quali assuntori di stupefacenti e due per guida in stato di ebrezza

Sequestrati dosi di hashish e cocaina, ritirate 5 patenti di guida. I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato soprattutto il Comune di Capo d’Orlando, con particolare riferimento alle zone maggiormente frequentate per la presenza di luoghi di aggregazione.

L’obiettivo del servizio era la salvaguardia della sicurezza pubblica, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare riferimento all’attività di spaccio di stupefacenti e alle violazioni del Codice della Strada.

Le pattuglie impiegate nel servizio hanno controllato in maniera continuativa le strade e i luoghi di aggregazione, interessate dalla c.d. movida. A seguito dei numerosiposti di controllo, predisposti anche nelle ore notturne, nei principali snodi della viabilità, sono stati controllati numerosi veicoli e persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti. Nei confronti dei tre individui, i Carabinieri hanno proceduto al contestuale sequestro dei loro veicoli e al ritiro delle patenti di guida. Altri due soggetti sono stati altresì segnalati alla Prefettura per guida sotto l’effetto di alcol, essendo risultati con tassi alcolemici inferiori ai limiti per cui scatta la denuncia penale. Per entrambi comunque, si è ugualmente proceduto al ritiro della patente di guida.

Nell’ambito dell’attività antidroga, otto persone di età compresa tra i 19 ed i 54 anni, sono state segnalate alle Competenti Prefetture quali assuntori di droghe, poiché trovate in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, detenute per uso personale. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e poi consegnato ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

In concomitanza con il maggior esodo di turisti che nel periodo estivo affolla le zone balneari del territorio della Compagnia di Sant’Agata di Militello, i servizi di controllo, anche con il supporto di militari in rinforzo della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, proseguiranno per tutta l’estate con la finalità di prevenire e contrastare i reati in genere, a tutela dei cittadini.