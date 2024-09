Controlli dei CC in tutta l’area della Stazione Termini 4 persone arrestate e 10 persone denunciate. Sequestrate 19 pasticche della potente mdma Video

Sicurezza – controlli dei Carabinieri in tutta l’area della Stazione Termini per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini 4 persone arrestate e 10 persone denunciate. Sequestrate 19 pasticche della potente mdma “Blue punisher”, diverse dosi di cocaina, hashish e crack. Sanificata l’area prospicente la fermata metropolitana “Termini”, mediante la rimozione di accumuli di rifiuti e giacigli di fortuna

OMA – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini. Nella giornata di ieri i Carabinieri delle Compagnie di Roma Centro e Roma Piazza Dante, con l’ausilio di altre compagnie del Gruppo di Roma, delle Squadre di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio e del 6° Battaglione Toscana, motociclistici del Nucleo Radiomobile, di un elicottero, di unità cinofile e dei reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri quali Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno operato una straordinaria operazione di controllo a Termini, aree adiacenti e all’Esquilino, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dando attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano.

Quattro persone arrestate e 10 denunciate è il bilancio dell’attività che ha visto l’impiego di circa 130 Carabinieri con dispiegamento di pattuglie e numerosi posti di controllo, oltre all’accertamento di sanzioni amministrative per vendita abusiva di alimenti e per un taxi abusivo.

Nello specifico, nel corso delle attività, i Carabinieri nei pressi di via Cavour hanno arrestato un cittadino gambiano, di 24 anni, trovato in possesso di 19 pasticche della potente ecstasy soprannominata “Blue Punisher”.

In zona Esquilino, i Carabinieri hanno invece arrestato un 49enne del Gambia, sorpreso a cedere alcune dosi di crack ad un giovane straniero.

Un cittadino cileno di 41 anni, già indagato per borseggio, è stato arrestato a Termini perché all’atto del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma con quella della custodia cautelare in carcere, per reiterate violazioni della misura imposta; un uomo di 37 anni, di origini rom, è stato arrestato per reato rapina impropria, per aver aggredito un addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale nei pressi della Stazione allo scopo di guadagnare la fuga dopo aver asportato della merce.

I Carabinieri hanno poi eseguito un’ispezione presso un ristorante in piazza Vittorio Emanuele II, sanzionando il titolare per la presenza di un lavoratore irregolare e procedendo all’immediata sospensione dell’attività.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro e Roma Piazza Dante hanno denunciato 10 persone: , un 19enne egiziano trovato in possesso di un coltello; un cittadino marocchino per furto di un profumo all’interno di un negozio nella galleria Forum Termini; un cittadino della provincia di Lecce per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Roma, mentre, altri due cittadini italiani per inosservanza del D.A.C.U.R. emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. Un uomo di 53 anni, romano, è stato denunciato per aver adibito la sua auto privata a servizio di taxi abusivo; il proprietario di un bar a piazza Vittorio per la mancata redazione del documento di valutazione rischi e mancata effettuazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza ai propri dipendenti, con relativa sanzione amministrativa 4.000 euro e provvedimento di sospensione dell’attività commerciale; due donne romene e un uomo italiano, per aver violato il foglio di via obbligatorio dal comune di Roma, a cui erano sottoposti

I Carabinieri hanno anche sanzionato amministrativamente cinque persone responsabili della violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

Sono stati inoltre sanzionati amministrativamente due donne e un uomo peruviani che in piazza dei Cinquecento, sono stati sorpresi mentre vendevano cibo preparato da loro e bevande abusivamente e pertanto i Carabinieri hanno sequestrato, ai fini della confisca, circa 30 kg di alimenti, 48 bottiglie di bevande varie;

Altre due persone sono state segnalate al Prefetto perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

Nel corso della straordinaria attività sono state complessivamente controllate 580 persone e 230 veicoli 3 esercizi commerciali.

Nel corso servizio dei Carabinieri, in piazza dei Cinquecento, con l’ausilio dell’AMA, è stata sanificata l’area prospicente la fermata metropolitana “Termini”, mediante la rimozione di accumuli di rifiuti e giacigli di fortuna.

I servizi di controllo dei Carabinieri, mirati a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, proseguiranno anche nei prossimi giorni con costante regolarità e in diverse aree della Capitale.