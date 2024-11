Controlli dei CC nel centro e in periferia: locali, esercizi commerciali, mezzi e persone. Microcriminalità nel mirino dell’Arma

Alessandria – Un dispositivo importante, composto da numerose pattuglie provenienti da tutte le province del Piemonte, reparti speciali, NIL e NAS, ha svolto un servizio ad ampio raggio nel centro città e in periferia, dove sono stati controllati locali, esercizi commerciali, mezzi e persone.

Un impegno a trecentosessanta gradi rivolto in particolare al contrasto della microcriminalità e a ogni ulteriore forma di illecito. Un servizio per garantire la sicurezza urbana, soprattutto in questo periodo che si avvia ad accogliere le imminenti festività, in cui tutte le attività sono particolarmente vivaci e l’impegno delle forze dell’ordine necessariamente più intenso e meticoloso.

Nel corso della giornata, le quindici pattuglie dei Carabinieri hanno battuto il territorio cittadino, controllando locali, centri di aggregazione, vie dello shopping e della movida. Il tutto sotto la supervisione della Centrale Operativa, che ha coordinato le operazioni dei trenta Carabinieri e contribuito a garantire la sicurezza del personale impegnato e della cittadinanza. Come quando ha dato l’allarme alle pattuglie per una rapina a un passante, che dopo essere stato aggredito e derubato del telefono cellulare, ha rincorso il rapinatore e ha chiamato al 112. Le pattuglie hanno rapidamente raggiunto il richiedente e bloccato il rapinatore, immediatamente arrestato.

Particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi destinati alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, con verifiche riguardanti anche il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e in materia di lavoro, con il supporto del NAS e del NIL, i reparti speciali dell’Arma competenti nelle specifiche materie. Diverse le contestazioni, per i più svariati motivi, in particolare per violazioni in materia di igiene, con sanzioni per oltre 5.000 euro, e una chiusura temporanea di un esercizio per violazioni in materia di lavoro. In tutto tredici i locali controllati e dieci le aree sensibili, con circa 120 persone identificate e decine di veicoli ispezionati. Una risposta che si aggiunge al costante riscontro alle richieste di sicurezza degli esercenti e dei cittadini alessandrini.