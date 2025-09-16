Controlli dei CC novesi per il contenimento delle eventuali sacche di degrado nelle aree di Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole e Borghetto Borbera

Serravalle Scrivia – Novese sotto la lente dei controlli rinforzati dei Carabinieri, volti a garantire la sicurezza dei cittadini, con diverse decine di persone e numerosi esercizi pubblici controllati.

Le attività si sono concentrate nei principali luoghi di aggregazione, con particolare riguardo alle zone di Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole e Borghetto Borbera, con gli equipaggi impegnati in verifiche presso le stazioni ferroviarie e i locali dei centri storici, oltre che lungo le arterie cittadine e provinciali con posti di controllo. Azioni di contrasto e prevenzione messe in campo dai Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure con l’obiettivo di migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e la sicurezza reale, intervenendo con prontezza, così come le altre forze di polizia presenti sul territorio, al verificarsi di fenomeni che possano minare la convivenza civile e la qualità della vita.