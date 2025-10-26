Controlli dei NAS alle paninerie del centro, sequestrati 8 kg di panini e sanzionati due titolari

Catania. Nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e alla tutela della salute dei consumatori, i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità di Catania, supportati dai colleghi della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno eseguito attività ispettive presso alcune attività di somministrazione di alimenti nel centro etneo.

Al termine delle verifiche, effettuate in una panineria in via Etnea, i Carabinieri hanno sanzionato per un importo di 1.000 euro il titolare dell’attività commerciale, un 27enne catanese perché sono state riscontrate carenze igieniche quali presenza di brina nel frigorifero, nonché, una increspatura nell’intonaco del soffitto, che potrebbe provocare distacco di materiale in corrispondenza del punto cottura e delle griglie della cucina.

Nell’ambito dello stesso servizio è stata controllata un’altra panineria in via Vittorio Emanuele Orlando dove sono state accertate violazioni della normativa sulla tracciabilità degli alimenti. Il titolare, un 32enne di Ragalna, è stato pertanto sanzionato per un importo di 1.500 euro.

In questa attività commerciale, i Carabinieri hanno sequestrato 8 kg di panini, privi di qualsiasi indicazione circa la data di produzione o il numero del lotto, dati indispensabili per la tracciabilità a garanzia dei consumatori. Per questi alimenti i militari dell’Arma chiederanno la distruzione, come previsto da normativa, all’assessorato alle attività produttive della regione Sicilia.