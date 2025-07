Controlli del NAS in Minturno, Formia e Sperlonga: ristoranti chiusi, alimenti sequestrati e una denuncia per omessa comunicazione di alloggiati

Proseguono serrati i controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Latina nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

Gli accertamenti, condotti nei giorni scorsi tra Minturno, Formia e Sperlonga, hanno portato alla luce una serie di gravi irregolarità, culminate in sequestri di alimenti, sospensioni di attività commerciali e una denuncia penale.

Le verifiche, mirate soprattutto alle attività che operano nel settore alimentare e turistico, si inseriscono in un più ampio dispositivo di prevenzione che mira a garantire elevati standard di sicurezza igienico-sanitaria durante il periodo estivo, quando le presenze sul territorio aumentano sensibilmente e con esse il rischio di violazioni alle normative di settore.

Nel territorio di Minturno, i militari del NAS, supportati dal personale dell’ASL di Latina, hanno fatto scattare i controlli presso un noto ristorante della zona. Quanto rinvenuto durante l’ispezione ha lasciato poco spazio alla tolleranza: ambienti sporchi, evidenti carenze igienico-sanitarie e modalità di conservazione degli alimenti non conformi hanno determinato un provvedimento immediato da parte dell’autorità sanitaria, con la sospensione dell’attività ristorativa. Ma non è tutto. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo circa 60 chilogrammi di prodotti alimentari – in particolare carne e pesce – completamente privi della documentazione obbligatoria che ne attestasse la tracciabilità, come previsto dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Scenario analogo a Formia, dove il NAS ha eseguito un controllo presso un supermercato in via degli Orti. All’interno della struttura, i militari hanno scoperto che l’attività di macelleria veniva esercitata in locali non autorizzati e privi di agibilità. Una situazione tanto irregolare quanto pericolosa per i consumatori. La segnalazione trasmessa dal Nucleo ha portato il Comune di Formia a disporre la sospensione immediata dell’attività, a tutela della salute pubblica.

Non solo ristoranti e supermercati. A Sperlonga, località simbolo del turismo balneare laziale, i controlli si sono estesi alle strutture ricettive. In una di queste, il legale rappresentante è stato deferito all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato all’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dei nominativi delle persone alloggiate, violando così le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.

L’operazione condotta dal NAS di Latina si inserisce in un quadro più ampio di vigilanza estiva su tutto il territorio nazionale, con controlli capillari nelle attività commerciali, ristorative e ricettive. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio per la salute dei cittadini e dei turisti, e garantire standard di qualità adeguati in un periodo in cui l’afflusso di persone moltiplica l’esigenza di vigilanza. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.