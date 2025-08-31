Controlli del territorio da parte dei Carabinieri

Bologna: I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno identificato centinaia di persone durante i recenti controlli del territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, prevenendo reati e offrendo assistenza.

Tra le persone controllate, in via Giovanni Amendola, i Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza, hanno identificato un cittadino straniero, disoccupato e irregolare sul territorio italiano che deteneva un oggetto artigianale e insolito, costituito da cinque batterie stilo, unite con del nastro adesivo e la lama tagliente di un cutter fissata al centro. Non è la prima volta che i Carabinieri impegnati nei controlli del territorio trovano coltelli e altri oggetti atti ad offendere che le persone si portano appresso e senza giustificato motivo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, invece, sono dovuti intervenire in un esercizio pubblico del centro cittadino, in soccorso dei clienti, preoccupati dall’atteggiamento prepotente di un avventore che aveva abusato di sostanze alcoliche. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo invece di calmarsi, li ha minacciati facendo resistenza al controllo, poi ha desistito ed è stato identificato in un italiano sulla trentina.