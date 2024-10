Controlli della Polizia di Stato nel quartiere  “Zisa – Borgonuovo”. Un arresto

Continuano, serrati, i servizi “controllo integrato del territorio” e “controlli presidiari di vigilanza territoriale”, disposti dalla Questura di Palermo, stavolta nel quartiere della Zisa.

I servizi, che hanno visto impegnati gli agenti del Commissariato di P.S. “Zisa – Borgonuovo” coadiuvati da personale appartenente al Reparto Prevenzione Crimine, sono stati dislocati nei quartieri Borgonuovo e San Giovanni Apostolo, allo scopo di contrastare inadempienze che sfociano nell’illegalità.

Nel corso di detti controlli i poliziotti hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 56enne, soggetto a loro conusciuto per precedenti anche in materia di stupefacenti.

Nella circostanza era stata ritenuta sospetta, per circostanza di tempo e luogo, lo stazionamento con fare guardingo dell’uomo accanto alla vettura a lui in uso, pertanto poliziotti in abiti civili, raggiunto un buon punto di osservazione, con discrezione e senza essere notati, lo avevano tenuto d’occhio per meglio contestualizzarne la sua presenza.

Dopo pochi minuti in attesa i poliziotti avevano notato avvicinarsi all’uomo, fermo sul marciapiede, un giovane, a cui, dopo un breve conciliabolo, consegnava, dopo averlo prelevato dalla vettura, un involucro di una sostanza non meglio precisata.

I poliziotti, ritenendo di avere assistito ad un episodio di spaccio di stupefacente, sono intervenuti bloccando i due individui. In effetti l’involucro ceduto all’acquirente dal 56enne è risultato essere sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La vettura nella sua disponibilità è stata sottoposta a perquisizione ed al suo interno, sul sedile anteriore è stato rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 80 grammi. La perquisizione è stata estesa al suo domicilio dove è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuta un due involucri in cellophane per un peso di circa 7 grammi, due bilancini di precisione e sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di 0,69 grammi.

La droga ed i bilancini sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto, in sede di direttissima, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli sono 130 le persone complessivamente identificate di cui 50 con precedenti penali o di polizia, 20 le persone controllate, sottoposte a misure di prevenzione personali, 50 i veicoli controllati, 8 le violazioni al Codice della Strada riscontrate, con sanzioni complessive ammontanti a circa 7.700 euro.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.