Controlli delle forze dell’ordine nel quartiere “Oreto – Stazione”. Sanzioni, identificazioni e rimpatri

Continuano, anche nel corso dei giorni centrali della settimana, i controlli cittadini connessi alle linee guida dei modelli di “controllo integrato del territorio” e dei “controlli presidiari di vigilanza territoriale”.

Nel primo caso si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell’andamento della delittuosità e dell’illegalità diffusa in genere per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale; nel secondo caso il controllo del territorio si esercita attraverso la perlustrazione di itinerari sia del centro storico che delle periferie cittadine con particolare riferimento alle aree interessate da flussi turistici, densità demografica e aree di servizi come quelle ospedaliere, così da assicurare la visibilità ed una capillare “prossimità” della Polizia di Stato alla cittadinanza.

Anche nel corso della settimana, secondo questi due schemi di controllo, sono stati effettuati stringenti controlli, stavolta nel quartiere Oreto, dove numerose aliquote della Polizia di Stato, nello specifico, gli agenti del Commissariato di P.S. “Oreto” coadiuvati da personale appartenente al Reparto Prevenzione Crimine, unitamente a personale della Guardia di Finanza e dei Monopoli di Stato, hanno realizzato stringenti controlli sulle sale giochi, applicando le linee guida del “Controllo integrato del territorio” su quella vasta porzione di territorio cittadino.

In tal senso, tutte le parti chiamate in causa, con riferimento al complesso mondo delle sale giochi, hanno realizzato un approccio interdisciplinare volto: alla verifica ed il monitoraggio delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’apertura di questo tipo di esercizi, alla tutela dei minori e delle categorie più fragili che possono prestare il fianco al gioco d’azzardo, alla sicurezza degli ambienti e, non ultimo, al monitoraggio di luoghi, spesso ritrovo di pregiudicati.

A fronte di numerosi controlli, sono state riscontrate irregolarità per il mancato pagamento del canone Rai. In un caso è stato identificato un cittadino extracomunitario, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale per cui sono già state avviate le pratiche di rimpatrio.

Sono state identificate, complessivamente, 23 persone di cui 7 con precedenti di polizia. Controllate, infine, 8 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.