Controlli e sanzioni dei Carabinieri durante la notte di Halloween

Acireale. In occasione delle festività appena trascorse, i militari della Compagnia Carabinieri di Acireale, unitamente agli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania NAS,

hanno svolto mirati accertamenti presso diversi esercizi commerciali del centro cittadino, per garantire la sicurezza e la legalità nei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto durante le serate festive.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie presso una panineria ambulante gestita da un 20enne di Acireale. L’attività, inoltre, è risultata priva di Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA e di approvvigionamento idrico, pertanto, è sospesa e al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro.

E’ stato poi sanzionato anche un barubicato in via Lancaster, di proprietà di un 45enne residente ad Acireale, perché non aveva la SCIA e nemmeno l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Presso un ristorantedel centro storico, gestito da un 33eenne acese, sono stati invece sequestrati e contestualmente distrutti 5 kg di pane congelato, conservato in modo non conforme, con contestazione di violazioni amministrative legate alle carenze igienico-sanitarie.

Parallelamente, i militari dell’Arma hanno effettuato controlli alla circolazione stradale, identificando 36 persone e 15 veicoli, contestando diverse violazioni al Codice della Strada, come guida con il cellulare e senza casco protettivo, procedendo al sequestro di due motoveicoli.

Infine, due ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti perché, sottoposti a controllo, avevano in tasca una dose di droga ciascuno.