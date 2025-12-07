Controlli festività natalizie: 28enne irrompe in una scuola dopo aver aggredito dei passanti

Si sono intensificati i servizi in vista delle festività natalizie da parte dei Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi supportati dai colleghi Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e, dai tecnici specializzati Enel, che hanno interessato i quartieri Brancaccio, Capo e Ballarò.

I militari della Stazione di Brancaccio hanno denunciato un pregiudicato di 28 anni che, in un giorno di ordinaria follia, armato di catena ferro, in via XXVII Maggio e senza alcun motivo, ha dapprima aggredito alcuni passanti e danneggiato alcuni veicoli in sosta; non contento ha causato lesioni personali a un uomo di 81 anni a cui ha lanciato addosso la catena in ferro e in ultimo, è entrato all’interno di un istituto scolastico interrompendo docenti e studenti impegnati in alcune lezioni.

In Piazza Puglisi i controlli alla circolazione stradale, hanno permesso di identificare 62 persone e ispezionare 29 veicoli tra cui 8 biciclette elettriche. L’esito degli accertamenti amministrativi è stato il sanzionamento di alcune violazioni al codice della strada per un ammontare superiore ai 15.000 euro, per mancate revisioni e, circolazione con mezzi privi di copertura assicurativa e targhe. Sequestrati ai fini della confisca 5 veicoli tra cui 4 biciclette elettriche, risultate modificate e rese dei veri e propri ciclomotori.

In via Ecce Homo e vicolo del Secco i militari insieme ai tecnici Enel, hanno scoperto dei pericolosi allacci abusivi che, fornivano corrente elettriche a tre distinte unità abitative; gli occupanti degli immobili, una donna di 24 anni e due uomini di 62 e 83 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

Infine tra i vicoli del mercato rionale Ballarò, il personale della linea territoriale insieme all’unità cinofila, ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti oltre 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, divisa in panetti e dosi, nascosta negli anfratti delle aree comuni oltre ad alcuni bilancini di precisione.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.