Controlli interforze nel centro storico cittadino e sul litorale cefaludese

Continuano i controlli, connessi alle linee guida dei modelli di “controllo integrato del territorio” e al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”.

Nel primo caso si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell’andamento della delittuosità e dell’illegalità diffusa in genere per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale; il secondo che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

Anche nel corso del fine settimana, secondo questi due schemi, sono stati effettuati stringenti controlli.

Nell’ambito del piano di “Controllo Integrato del Territorio”, un rilevante servizio interforze è stato realizzato lungo il litorale cefaludese, con particolare riferimento al lungomare Giardina, dove le numerose aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, sono state indirizzate sia al presidio del territorio, con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

Complessivamente sono state identificate 128 persone di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 66 veicoli, ed elevata una sanzione al Codice della Strada; una persona controllata con etilometro; controllate 4 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.

Contestualmente, nel centro storico del capoluogo è stato realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato “Alto Impatto”, che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Tutte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Serrati, inoltre, i controlli lungo le strade del centro storico palermitano, volti a contrastare l’abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.

Nell’ambito di tali servizi sono state identificate persone 150 di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli ed elevate n.2 contravvenzioni al Codice della strada.

I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane.