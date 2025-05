Controlli interforze nel quartiere “Villaggio Santa Rosalia” e nel Comune di Partinico

Arresti, denunce e sanzioni per un ammontare complessivo superiore a sessantamila euro Continuano i controlli, sia in ambito cittadino che in provincia, connessi alle linee guida dei modelli di “controllo integrato del territorio” e al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”.

Nel primo caso si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell’andamento della delittuosità e dell’illegalità diffusa in genere per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale; il secondo che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

Anche nel corso della settimana, secondo questi due schemi di controllo, sono stati effettuati stringenti controlli, stavolta nel quartiere cittadino, “Villaggio Santa Rosalia”, ed in provincia, nel Comune di Partinico, dove numerose aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale coadiuvati da personale dell’Asp e dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, hanno realizzato stringenti controlli, anche ad agenzie giochi scommesse, e garantito una significativa presenza sul territorio.

Nell’ambito del “Controllo Integrato del Territorio” effettuato nel quartiere “Villaggio Santa Rosalia”, agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipale coadiuvati da personale dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, con riferimento al complesso mondo delle sale giochi, hanno realizzato un approccio interdisciplinare volto: alla verifica ed al monitoraggio delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’apertura di questo tipo di esercizi, alla tutela dei minori e delle categorie più fragili che possono prestare il fianco al gioco d’azzardo, alla sicurezza degli ambienti e, non ultimo, al monitoraggio di luoghi, spesso ritrovo di pregiudicati. In tale contesto, in una agenzia scommesse è stata riscontrata la violazione di alcune prescrizioni indicate in licenza, come l’assenza del titolare e la presenza di un soggetto non avente la qualifica di preposto, nonché la presenza di un lavoratore in nero. Tali circostanze sono al vaglio della divisione competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Nel corso delle attività di controllo sono state indagate in stato di libertà due persone, la prima per avere violato gli obblighi relativi alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, la seconda per aver guidato un veicolo senza la corrispondente patente, con recidiva nel biennio.

Nel corso dei controlli nel predetto quartiere, sono state identificate, 235 persone di cui 65 con precedenti di polizia, controllati 103 veicoli ed elevate 51 sanzioni al CdS per un ammontare complessivo pari a 41.304,00 euro. Controllate, inoltre, 14 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.

Nel corso delle ultime ore, è stato inoltre realizzato, lungo le strade del comune di Partinico, un imponente servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato “Alto Impatto”, che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, con la collaborazione dell’Asp di Palermo.

I controlli sono stati indirizzati, sia al presidio del territorio con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

I controlli hanno riguardato anche irregolarità riguardanti il fenomeno del lavoro “sommerso”, ed in tale contesto, in 2 esercizi commerciali è stata rilevata la presenza di 2 lavoratori in nero per i quali sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 12.300,00 euro.

Registrate contestazioni relative all’occupazione di suolo pubblico e carenze igienico sanitarie, per un ammontare complessivo pari a 2.150,00 euro.

A Partinico, nel corso delle attività di controllo, sono state identificate 234 persone di cui 69 con precedenti di polizia, controllati 67 veicoli, 15 le contestazioni al C.d.S. per un ammontare di 5.564,00 euro, 3 i sequestri amministrativi ed 1 patente ritirata. Controllate, inoltre, 8 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà. E’ stato inoltre tratto in arresto un 46enne per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare.

Complessivamente, nel corso di entrambi i controlli, “Villaggio Santa Rosalia” e “Partinico”, sono state identificate 469 persone, di cui 134 con precedenti di polizia, controllati 170 veicoli, elevate 66 sanzioni al Codice della Strada per un ammontare pari a 46.868,00 euro. Controllate 22 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.