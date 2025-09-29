Controlli nei CCR di Marsala: verifiche sui conferimenti dei non residenti

Questa mattina, Polizia Municipale, tecnici e Ispettori ambientali del settore Servizi Pubblici locali hanno effettuato controlli nei Centri di Raccolta rifiuti di Marsala. Su disposizione dell’Amministrazione comunale – presente il vicesindaco Giacomo Tumbarello – è stato verificato il conferimento dei rifiuti ingombranti accolti dai CCR ubicati nelle contrade Cutusio e Ponte Fiumarella.

L’iniziativa si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni del settore SPL che ha registrato un significativo incremento dei rifiuti ingombranti conferiti nei due Centri. In diversi casi, si sospetta che si tratti di conferimenti provenienti da comuni limitrofi, con conseguente aumento dei costi di smaltimento a carico del Comune di Marsala. Il vice sindaco Giacomo Tumbarello: “Questi controlli a campione, mirati ad accertare che i rifiuti provengano esclusivamente da contribuenti residenti nel nostro Comune, saranno intensificati. È un’azione necessaria per tutelare le casse comunali e l’utenza. Confidiamo nella massima collaborazione della cittadinanza”.

Com. Stam. + foto