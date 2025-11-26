Controlli nel centro storico: i Carabinieri contrastano l’illegalità diffusa e tutelano il decoro urbano

Catania. Nel corso di un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno intensificato le attività di vigilanza nel centro storico del capoluogo etneo, con particolare attenzione ai fenomeni di degrado urbano e comportamenti illeciti.

L’operazione di contrasto all’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza dei cittadini, ha consentito di accertare numerose violazioni amministrative e di adottare conseguenti provvedimenti nei confronti di diversi esercizi commerciali.

Particolare attenzione è stata rivolta alla difformità tra la pianta planimetrica delle attività commerciali e la reale dislocazione e/o destinazione d’uso dei locali trovata al momento delle verifiche.

Nell’ambito di tale attività quindi i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di una struttura ricettiva di via Santissima Trinità, un 44enne catanese, in quanto all’interno della sua struttura è stato riscontrato un arbitrario ampliamento della capacità alloggiativa rispetto a quella autorizzata. Per tale motivo nei confronti del 44enne è stata elevata una sanzione dell’importo di 516 euro e gli è stato ordinato di ripristinare le condizioni così come autorizzate.

Al termine del controllo effettuato all’interno di un’attività di somministrazione di bevande di via Di Prima è stata riscontrata la presenza di una porta di collegamento con un’altra struttura facendo con ciò venire meno i criteri di sorvegliabilità.

Nei confronti del titolare, un 30enne catanese, è scattata la sanzione di 516 euro, nonché, l’ordine di ripristino dei criteri previsti.

In seguito ad analoghi controlli, effettuati per un bar di via Vittorio Emanuele Orlando è stata riscontrata la difformità della pianta planimetrica, la mancata esposizione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) amministrativa e la mancata notifica sanitaria. Il titolare, una 35enne catanese è stata sanzionata per un importo di 1032 euro.

Una 52enne, titolare di un bar di via D’annunzio, è stata sanzionata per un importo di 308 euro per la mancata esposizione della SCIA.