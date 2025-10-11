Controlli nel centro storico: i Carabinieri contrastano l’illegalità diffusa e tutelano il decoro urbano

Catania. Nel corso di un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei militari del C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e del personale della Polizia Locale,

hanno intensificato le attività di vigilanza nel centro storico del capoluogo etneo, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano e comportamenti illeciti.

L’operazione, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza dei cittadini, ha consentito di accertare numerose violazioni amministrative e di adottare provvedimenti nei confronti di diversi esercizi commerciali e attività ambulanti che occupavano abusivamente il suolo pubblico o la sede stradale. In alcuni casi, i militari hanno proceduto anche al sequestro di bevande alcoliche e attrezzature da lavoro, nonché alla contestazione di sanzioni pecuniarie di rilievo.

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, pratica che comporta non solo la violazione delle normative comunali e del codice della strada, ma incide in modo significativo sulla vivibilità dei quartieri e sulla libera fruizione degli spazi urbani. Analogamente, l’occupazione della sede stradale con opere e accessi non autorizzati rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza di pedoni e automobilisti, oltre a costituire un ostacolo al regolare deflusso del traffico cittadino. Le sanzioni previste per tali condotte possono raggiungere diverse migliaia di euro e, nei casi più gravi, comportare il sequestro del materiale utilizzato o della merce esposta.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno inoltre proceduto a numerosi controlli su strada, sanzionando comportamenti pericolosi come la guida senza casco, senza patente o in assenza di copertura assicurativa, nonché l’uso di dispositivi elettronici durante la guida. Sono stati complessivamente controllati decine di soggetti, veicoli e attività commerciali, con sanzioni per oltre 15.000 euro, e vari mezzi sottoposti a fermo o sequestro.