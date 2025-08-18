Cronaca

Controlli nel week end di Ferragosto: oltre 3000 euro di multe e 10 patenti ritirate

• Bookmarks: 11

Randazzo I Carabinieri di Catania hanno proseguito l’operazione Ferragosto Sicuro che, secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, è continuata anche in questo fine settimana con mirati servizi di controllo lungo le principali arterie stradali e nei luoghi maggiormente frequentati, al fine di garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini e turisti.

In tale contesto, a Piedimonte Etneo, i Carabinieri del posto hanno proceduto al ritiro di 10 patenti di guida, 6 delle quali a carico di conducenti sorpresi ad utilizzare lo smartphone durante la marcia. Per loro è scattata anche la decurtazione di 5 punti e una sanzione amministrativa di 250 euro. Gli uomini dell’Arma hanno inoltre contestato diverse violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza: in due casi, trattandosi di recidivi, oltre alla multa e alla perdita dei punti è stato disposto anche il ritiro del titolo di guida. Nello stesso centro, i militari operanti hanno intercettato un automobilista di Linguaglossa che circolava con una vettura priva di copertura assicurativa da quasi due anni.

A Maniace, invece, i militari della locale Stazione hanno bloccato un 24enne di Agira che viaggiava con pellicole oscuranti non omologate applicate ai finestrini e al lunotto posteriore.

Il servizio poi si è spostato anche su Bronte dove, i componenti della Sezione Radiomobile di Randazzo, hanno fermato e controllato un 36enne di Adrano sorpreso a condurre un veicolo con revisione scaduta e pneumatici completamente usurati: per lui sono scattate due sanzioni per oltre 200 euro e la sospensione della carta di circolazione.

Non sono mancati, poi, i controllo lungo la SS120, nel territorio di Castiglione di Sicilia, dove gli uomini dell’Arma hanno intercettato un 21enne che, con un sorpasso azzardato oltre la linea continua e in un tratto privo di illuminazione, ha tentato di superare proprio l’auto dei Carabinieri. Fermato immediatamente, per il giovane è scattata la sospensione della patente, oltre alla multa e alla decurtazione dei punti.

Le verifiche si sono protratte fino a notte fonda, con l’ausilio dell’etilometro per prevenire la guida in stato di ebbrezza. Il bilancio complessivo dell’operazione è chiaro: 10 patenti ritirate, oltre 3.000 euro di sanzioni e 50 punti decurtati.

Un impegno costante, quello dei militari su strada, che non si limita alla repressione ma punta soprattutto alla prevenzione, elevando gli standard di sicurezza e tutelando la vita di chi percorre quotidianamente le arterie della provincia. Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, sempre sotto il coordinamento del Comando Provinciale.

11 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
83 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com