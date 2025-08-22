Controlli nelle stazioni ferroviarie milanesi: la Polizia di Stato arresta due persone

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato per furto un cittadino straniero di 19 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale, e un cittadino straniero di 54 anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano.

A seguito dell’incessante attività di controllo del territorio nelle diverse stazioni ferroviarie del comune di Milano, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, nella tarda mattinata del 19 agosto, hanno notato il 19enne che, all’interno di un’attività di ristorazione, approfittando di un momento di distrazione di un viaggiatore cinese, si è impossessato di una borsa poggiata su un trolley.

I poliziotti che hanno assistito alla scena hanno prontamente bloccato l’uomo e restituito al viaggiatore quanto precedentemente sottratto.

Nella medesima giornata, presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria della stazione di Lambrate, il 54enne, dopo aver presentato la denuncia di smarrimento dei propri documenti, a seguito di accertamenti, è stato arrestato in quanto è emerso a suo carico un provvedimento di cumulo pene, dovendo scontare la pena di due mesi di reclusione, oltre ad una pena pecuniaria pari a 200 euro, per il reato di appropriazione indebita.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato accompagnato presso il carcere San Vittore di Milano.