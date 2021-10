Cessata l’allerta meteo, e le conseguenti copiose piogge, cominciano i controlli in tutto il territorio di “Borgo-Sanzio”. Il presidente del III municipio Paolo Ferrara, dopo le segnalazioni di ieri pomeriggio, ha verificato eventuali danni strutturali a immobili comunali o parchi pubblici. “

Con l’amministrazione comunale c’è assoluta e totale sinergia per far fronte ai disagi ed ai problemi causati dall’eccezionale ondata di maltempo di ieri- afferma Ferrara- per ora non ci soggiungono segnalazioni di grossi danni all’interno della circoscrizione di “Borgo-Sanzio ma la nostra attenzione resta comunque massima soprattutto sotto l’aspetto della viabilità e della sicurezza dei parchi. In alcuni casi stiamo monitorando la sicurezza strutturale degli alberi all’interno delle piazze e dei polmoni verdi del III municipio e, qualora si presentasse la necessità, chiederemo un urgente intervento del comune per potare le piante ed eliminare rami pericolanti”. In qualità di presidente della III municipalità Paolo Ferrara ha attivato una rete di collegamenti tra istituzioni e associazioni del territorio per monitorare costantemente eventuali criticità o emergenze e contattare così forze dell’ordine o vigili del fuoco al minimo segnale di pericolo o di disagio per i cittadini. Alcuni sopralluoghi ispettivi sono stati effettuati lungo le principali strade di “Borgo-Sanzio” come il viale Odorico da Pordenone, il viale Vittorio Veneto e via Vincenzo Giuffrida che, già in passato, si erano letteralmente allagate a causa di un sistema per il deflusso delle acque piovane non perfettamente funzionante.

Paolo Ferrara, presidente III municipio di Catania

Com. Stam.