Controlli serrati per “green pass” e mascherine: denunce e sanzioni

Acireale (CT). I Carabinieri della Compagnia di Acireale hannodenunciatoun 49enne, del posto, ritenuto responsabile della violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione, poiché sottoposto alla quarantena in quanto positivo al Covid-19.

Nel corso delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento del coronavirus tuttora in atto, i militari stanno svolgendo vari servizi per il controllo della prevista certificazione, oltre quelle già note sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

In tale contesto, tra gli altri, hanno riscontrato e sanzionato 5 persone controllate nello specifico caso all’interno di locali al chiuso, nonché ulteriori 7 per non aver ottemperato all’obbligo di indossare la mascherina protettiva.

In particolare a Guardia Mangano, i titolari di due panifici, di un supermarket e di una rivendita di tabacchi sono stati sanzionati per omessa vigilanza nei confronti degli avventori circa il loro obbligo di indossare la mascherina.

In Santa Maria Ammalati, ancora, i militari hanno analogamente sanzionato il dipendente ed il titolare di un panificio rispettivamente il primo per mancanza del “green pass” ed il secondo per omessa vigilanza.