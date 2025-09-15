Controlli straordinari dei Carabinieri. 8 persone denunciate e 3 giovani segnalati quali assuntori di droga

“Scoperti ben 6 allacci abusivi, alcuni dei quali creati ad hoc, a mezzo di bypass, ed altri con allaccio diretto, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica”

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone maggiormente frequentate per la presenza di luoghi di aggregazione.

Nello specifico, nell’ambito dei servizi volti al contrasto delle illegalità diffuse, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 6 individui, presunti responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno notato alcune anomalie nei contatori in uso agli indagati, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica, cosicché da poter approfondire le verifiche.

L’accurato accertamento ha permesso di scoprire ben 6 allacci abusivi, alcuni dei quali creati ad hoc, a mezzo di bypass, ed altri con allaccio diretto, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a quantificare l’entità del danno. I 6 denunciati ora dovranno rispondere del reato a loro addebitato.

Nel corso di predisposti servizi di pattugliamento, soprattutto nelle ore serali e notturne, i Carabinieri hanno altresì sottoposto a controlli numerosi veicoli e persone, di cui alcune gravate da pregiudizi di polizia, e sono state elevate sanzioni per le violazioni al codice della strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Un individuo, inoltre, è stato denunciato all’A.G. per possesso di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre un altro soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trovato all’esterno dell’abitazione e denunciato all’A.G. per il reato di evasione.

Nell’ambito dell’attività antidroga, infine, 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti. In tale ambito i militari dell’Arma hanno sequestrato alcune dosi di marijuana e hashish, poi consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.