Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante: intensificata l’azione di contrasto all’illegalità nel centro storico

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati, al rispetto delle leggi e alla tutela di una civile convivenza tra i frequentatori della movida e i residenti del centro storico.

Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma hanno riservato una particolare attenzione al controllo dei giovani nei punti di ritrovo e di incontro, finalizzato non solo alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e di alcol, ma anche alla ricerca di armi o oggetti atti ad offendere, come mazze, coltelli o tirapugni. Questi controlli mirano a salvaguardare l’incolumità pubblica e a prevenire episodi di violenza che potrebbero compromettere la sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Notevole attenzione è stata dedicata al contrasto della somministrazione di alcolici ai minori. Il consumo di alcol da parte dei minori spesso sfocia in disturbi della quiete pubblica, risse e vandalismi, compromettendo la sicurezza dei luoghi pubblici e la qualità della vita dei residenti. Inoltre, la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori è vietata dalla legge proprio per proteggere la loro salute e sicurezza; far rispettare tali norme significa rafforzare il principio di legalità.

In tale contesto, mediante specifici servizi organizzati nei luoghi di maggiore afflusso giovanile, svolti anche con militari in abiti civili mimetizzati tra la gente, gli investigatori hanno effettuato controlli mirati.

In particolare, in via Pulvirenti, è stata accertata la vendita diretta di bevande alcoliche a minorenni da parte del titolare di un esercizio commerciale, un catanese di 22 anni. L’intervento immediato, ha permesso di identificare i giovani acquirenti che, attraverso il successivo controllo dei documenti, risultavano essere ancora minorenni.

Per la grave violazione, al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di € 333,33.

Particolare impegno è stato inoltre rivolto alla prevenzione e al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti. In tale ambito, durante i controlli in piazza San Placido, i militari hanno notato un giovane catanese di 28 anni che, alla vista della pattuglia, ha manifestato un atteggiamento particolarmente nervoso. Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto alla sua perquisizione personale, rinvenendo e sequestrando uno “spinello”. Il giovane è stato quindi segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di droga per uso personale.

Nel corso dell’operazione, inoltre, sono state contestate 8 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di quasi € 3.600, con conseguente sequestro o fermo amministrativo di 3 veicoli. Complessivamente sono stati controllati 53 soggetti e 11 veicoli.