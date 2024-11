Controlli straordinari dei Carabinieri nella zona sud della città, 11 denunce e 6 giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo,unità del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo in supporto ai reparti territoriali dell’Arma,

hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con pattugliamenti dinamici e posti di controllo, finalizzati alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa e all’identificazione di persone di interesse operativo con mirati servizi antidroga, predisposti in particolare nei villaggi Aldisioe S. Annibale c.d. “Case Gialle”.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 50 persone e più di 40 veicoli, con la contestazione di violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, due persone persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria due per guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti e altredue, invece, per guida senza patente con recidiva nel biennio. A seguito di perquisizioni su veicoli, due soggetti sono stati altresì denunciati in quanto trovati in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello di genere vietato e di un grosso bastone. Un conducente, inoltre, è stato contravvenzionato e segnalato alla Prefettura per guida sotto l’effetto di alcol con livelli inferiori a quelli previsti per le sanzioni penali.

Inoltre, a seguito dei controlli effettuati sulle persone sottoposte a misure restrittive, due individui sono stati denunciati per violazioni agli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e uno per evasione, per essersi allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Infine due persone sono state deferite per furto aggravato di energia elettrica. I militari dell’Arma hanno effettuato verifiche sui contatori, attivi nelle abitazioni dei due indagati, che presentavano allacci abusivi creati, a mezzo bypass, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica, per il fabbisogno delle loro abitazioni.

Nell’ambito dell’attività antidroga, sei giovani di età compresa tra i 23 e 35 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.