Controlli straordinari dei Carabinieri per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle regole di civile convivenza

Cassano Spinola – La lente dei controlli dei Carabinieri, disposti dal Comando Compagnia di Novi Ligure, si è concentrata sul territorio cassanese per garantire la sicurezza della cittadinanza e delle abitazioni nel corso del periodo estivo.

Sono state diverse decine le persone e gli esercizi pubblici controllati nell’ambito dei servizi coordinati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Alessandria.

Le attività si sono concentrate sul contrasto al degrado urbano, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione all’aperto e alle principali vie di transito da e per il paese, con posti di controllo volti a verificare il rispetto del Codice della Strada e delle regole di civile convivenza.