Controlli straordinari dei Carabinieri. quattro denunce e 4 giovani segnalati quali assuntori di droghe

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile,

hanno predisposto un servizio straordinario del controllo del territorio con il fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada che mettono in pericolo automobilisti e pedoni, come la guida in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma, muniti di etilometri, hanno controllato più di 90 persone e oltre 50 veicoli denunciando quattro automobilisti, di cui 3 per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti ed una per guida in stato di ebbrezza alcolica. Uno di questi, che si era rifiutato di sottoporsial drug test, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di marijuana, detenuta per uso personale e di un coltello di genere vietato, venendo pertanto deferito all’A.G. anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 4 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, detenute per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.