Controlli straordinari dei Carabinieri. Scovata una base di spaccio in un casolare abbandonato

Alla luce dei gravi episodi avvenuti nell’ultimo periodo che hanno destato allarme sociale, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con la finalità di contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze di stupefacenti.

Nell’ambito dei predisposti servizi, a Capo d’Orlando, all’interno di un casolare abbandonato, i militari dell’Arma hanno scovato una vera e propria base di spaccio. All’esito di una perquisizione, infatti, sono stati trovati e sequestrati circa un chilogrammo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residui di droghe e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

Sulla base del ritrovamento dello stupefacente, è stata avviata un’attività investigativa volta a risalire all’identità dei soggetti che gestivano la lucrosa attività criminale.

Con le medesime finalità, i servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle zone interessate dalla maggiore aggregazione giovanile, laddove si verificano risse e lo smercio di sostanze stupefacenti è più frequente.