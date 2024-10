Controlli straordinari dei Carabinieri: sette deferimenti e segnalazioni per alcool, droga e violazioni amministrative

Tortona – L’incremento della percezione di sicurezza è uno degli elementi chiave nella strategia operativa della locale Compagnia Carabinieri, che ha intensificato i controlli nel centro cittadino e nei pressi della locale stazione ferroviaria al fine di dare costante risposta alle legittime esigenze della cittadinanza.

Già nel corso dell’ultimo fine settimana, così come nei giorni successivi, i Carabinieri tortonesi hanno svolto servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona, in particolare quelli riconducibili a danneggiamenti e furti in danno delle attività commerciali. L’incremento dei servizi di pattuglia nel centro storico e nelle fasce serali sono stati effettuati con l’impiego di un numero straordinario di uomini provenienti dai comandi dipendenti e si sono concentrati nei luoghi della movida. Oltre cento le persone identificate e cinquanta veicoli controllati, con risultati anche in termini di contrasto di quei reati che influiscono negativamente sull’ordine e la sicurezza. Sono stati infatti sette i deferimenti e le segnalazioni per alcool, droga e violazioni amministrative, in particolare un deferimento per guida in stato di ebbrezza, due per violazione alle norme sull’immigrazione, tre segnalazioni per uso personale di droga e una contestazione amministrativa per ubriachezza.