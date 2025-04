Controlli straordinari dei Carabinieri. Una persona arrestata per Detenzione e Spaccio di Sostanze Stupefacenti, 3 segnalati quali assuntori di droghe

Milazzo: Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, con il fine di prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio i militari dell’Arma, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa, arrestando un 31enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare i Carabinieri, durante una perquisizione eseguita nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato circa 110 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish già suddivise in dosi, materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di 1050 euro, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

Inoltre, 3 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

L’uomo è stato condotto in caserma dove, definito il quadro indiziario è stato formalizzato il suo arresto ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli stessi indagati.