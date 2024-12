Controlli straordinari dei CC. 8 denunce, 14 giovani segnalati quali assuntori di droghe. Due persone trovate ubriache alla guida

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un apposito piano di controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche.

Nel corso del servizio, sono stati controllati più di 200 veicoli ed oltre 300 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. A seguito delle irregolarità contestate, oltre 130 punti sono stati decurtati dalle patenti di alcuni contravventori, mentre 9 veicoli sono stati sequestrati e 3 sottoposti al vincolo del fermo amministrativo.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato tre persone all’Autorità Giudiziaria: due sono state fermate alla guida in stato di ebbrezza alcoolica e uno per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Inoltre altre tre persone sono state denunciate – a vario titolo –per porto di coltello di genere vietato, di cui una anche per produzione o detenzione abusiva di materiali esplodenti e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Nell’ambito dei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, un’altra persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per evasione dagli arresti domiciliari.

Inoltre a carico di un individuo i militari dell’Arma hanno proceduto per ubriachezza molesta, in quanto trovato ubriaco ad infastidire passanti sulla pubblica via.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 14 giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish, cocaina e crack detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.