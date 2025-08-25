Controlli straordinari dei CC. 9 persone denunciate, 3 segnalati quali assuntori di droghe, 7 mezzi sequestrati e sanzioni al c.d.s. per oltre 4.000 euro

Continuano le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo che, nella serata di ieri, hanno predisposto un altro servizio straordinario con controlli e pattugliamenti nel centro mamertino, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere i reati in genere e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delle infrazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente oltre 180 veicoli e 315 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, come il mancato uso del caso e delle cinture di sicurezza, e l’utilizzo del telefono cellulare alla guida. A seguito delle irregolarità contestate, 35 punti sono stati decurtati dalle patenti di alcuni contravventori, mentre 7 veicoli sono stati sequestrati.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato quattro persone all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Inoltre altre quattro persone sono state denunciate a vario titolo, per evasione e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito dell’attività antidroga un individuo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack detenute per uso personale. Tutta la droga è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

I militari dell’Arma intensificheranno ulteriormente i servizi e i pattugliamenti nelle zone della movida milazzese interessate dalla maggiore aggregazione giovanile, al fine di prevenire ogni forma di violenza che spesso provoca risse con il coinvolgimento di più persone e conseguenze anche gravi.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli stessi indagati.