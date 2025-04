Controlli straordinari durante i ponti festivi: denunce e sanzioni per violazioni al CdS e attività illecite

Acireale Nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo del territorio, predisposto in occasione delle festività pasquali per prevenire e reprimere i reati in genere, oltre che per monitorare la circolazione stradale nei centri urbani ad alta densità di traffico, i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno svolto una mirata attività di controllo nel territorio nel paese.

Nel corso del servizio, sono state denunciate in stato di libertà 3 persone per differenti violazioni di legge, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, un uomo di 49 anni, residente a Misterbianco, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica accertata dai Carabinieri in virtù del fatto che era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. La pattuglia intervenuta sul luogo dell’incidente si è subito accorta che il 49enne aveva l’alito vinoso e, pertanto, ha deciso di accertare il suo tasso alcolemico, scoprendo che era pari a 2,14 g/l, ovvero ben oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente che sono pari a 0,5 g/l. Il superamento di tale soglia comporta sanzioni di natura amministrativa, penale o accessoria (ritiro della patente, sospensione, confisca del veicolo), con inasprimento delle pene qualora la guida in stato di ebbrezza sia associata a un sinistro stradale o in caso di recidiva.

Anche un secondo uomo, un impiegato 30enne residente ad Acireale, anche lui coinvolto in un incidente stradale, s ulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, e nel suo caso è stato accertato anche che si era messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati poi rivolti alla prevenzione e repressione delle attività illecite che compromettono la sicurezza e la legalità nelle aree urbane e, tra queste, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che oltre ad essere un fastidio per i cittadini, è spesso collegato a contesti di microcriminalità e, in alcuni casi, alla criminalità organizzata.

In tale contesto, un uomo di 68 anni originario di Biancavilla ma residente ad Aci Catena, è stato sorpreso proprio mentre “facilitava le manovre di parcheggio” degli automobilisti, ovvero esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore, perché privo di qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa comunale.

Durante l’intero dispositivo di controllo, che ha coinvolto numerose pattuglie, sono state identificate 81 persone e controllati 35 veicoli. Le verifiche hanno portato inoltre alla segnalazione di una persona alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative nei confronti di due automobilisti per guida senza copertura assicurativa e di un conducente sorpreso alla guida con patente scaduta.

Il servizio si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia preventiva messa in campo dal Comando Provinciale di Catania, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla circolazione e alla tutela degli utenti della strada.