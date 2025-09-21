Controlli sulle strade dopo i gravi sinistri nel novese: i Carabinieri in prima linea per la prevenzione e la sicurezza stradale

Novi Ligure – Incremento dei controlli stradali dei Carabinieri della locale Compagnia a seguito dei gravissimi sinistri occorsi nel fine settimana, che hanno visto due persone perdere la vita.

I maggiori controlli, per contrastare la violazione delle norme della circolazione stradale sulle arterie del novese, hanno portato alla verifica di numerosi veicoli e conducenti, anche con l’impiego degli apparati e dispositivi alcoltest, con tre patenti ritirate, e alla contestazione di numerose sanzioni per l’uso del cellulare alla guida, oltre che per la velocità non commisurata al traffico stradale.

Inoltre, i Carabinieri hanno riscontrato la grave presenza di conducenti alla guida di veicoli in assenza di documenti abilitativi, perché mai conseguiti, come nel caso di due distinti guidatori, uno fermato a Novi Ligure all’alba e l’altro a Pozzolo Formigaro nel pomeriggio, con patenti false.