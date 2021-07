Volontari schierati in piazza Europa per il controllo del territorio e per garantire passeggiate sicure alle famiglie e alle tante persone che vogliono trascorrere le serate in uno dei più importanti salotti buoni della città. “

Dopo un lungo intervento nella I commissione consiliare permanente- afferma il consigliere del II municipio di Catania Andrea Cardello- sono riuscito a coinvolgere l’associazione “Falco Catania” per presidiare alcune aree perdonali del nostro territorio, tra cui proprio piazza Europa. In questo modo evitiamo la sistematica invasione di scooter che, in barba alle più elementari norme sulla sicurezza, sfrecciano a tutta velocità in pieno spazio pedonale rischiando di investire qualcuno. Tante volte ho segnalato il problema al Comune ma- prosegue Cardello- l’amministrazione non si è mai degnata di darci risposte soddisfacenti”. I controlli mirati in passato, da parte di carabinieri e polizia municipale, ha evitato che la piazza si trasformasse in un circuito per scooter e moto. “Sfortunatamente – conclude il consigliere del II municipio- la vigilanza durava un arco di tempo circoscritto e, nel giro di pochi giorni, tutto ritornava come prima. Oggi,invece, con i volontari presenti in modo costante e continuo potrà essere assicurata la sicurezza e il decoro dell’area. A questo proposito desidero ringraziare la I commissione permanente e l’intero consiglio di “Picanello-Ognina-Barriera Canalicchio” che ha appoggiato l’unanimità la mia proposta”.

Consigliere II Municipio Catania Andrea Cardello

Com. Stam.